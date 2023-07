Introuvable depuis sa rébellion avortée : où est Prigojine ?

Le chef d'État biélorusse s'était en effet posé en médiateur entre le Kremlin et le patron de Wagner, assurant avoir permis de négocier un accord entre les deux partis pour mettre fin à la crise provoquée par la mutinerie initiée par le groupe paramilitaire le 24 juin dernier. Trois jours plus tard, Alexandre Loukachenko affirmait que le chef des mercenaires pro-russes se trouvait bien dans son pays, sans toutefois présenter de vidéos ou de photos pour appuyer ses dires. Plus d'une semaine plus tard, il assure cette fois qu'Evguéni Prigojine serait finalement de retour en Russie. "Je sais de façon certaine qu'il est en liberté", a insisté le dirigeant biélorusse ce jeudi. Il a aussi indiqué avoir eu "hier" une conversation téléphonique avec le chef du groupe paramilitaire, qui lui aurait annoncé qu'il allait continuer à travailler pour la Russie, toujours sans apporter de preuves à toutes ces affirmations.

"Que va-t-il se passer ensuite avec lui ? Vous pensez que Poutine est rancunier et va le buter demain ? Non, ça n'aura pas lieu", a ajouté le président biélorusse. Selon lui, les combattants de Wagner se trouvent, eux aussi, "dans leurs camps" et non en Biélorussie, "pour le moment". Il a toutefois précisé qu'il était toujours prêt à les accueillir dans son pays "pour se reposer ou s'entraîner", et que "s'il est nécessaire d'employer cette unité pour défendre le gouvernement (biélorusse), ce sera fait immédiatement dans n'importe quel secteur". "Je ne pense pas que Wagner se révoltera et retournera ses armes contre l'État biélorusse", a encore assuré Alexandre Loukachenko.

Du côté de la Russie, aucune information ne filtre. Interrogé sur les affirmations de l'allié biélorusse, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a répondu que Moscou "ne suit pas les mouvements" du patron de Wagner. "Nous n'avons ni la possibilité ni l'envie de le faire", a-t-il insisté, tout en soulignant que l'accord prévoyant son départ en Biélorussie "reste d'actualité", relaie The Guardian. Moscou, qui a abandonné les poursuites contre le chef de la milice, semble pourtant loin de le perdre de vue, allant même jusqu'à chercher à le discréditer aux yeux de l'opinion. Des médias russes ont diffusé mercredi des images de sa demeure fastueuse, qui auraient fuité lors d'une perquisition après sa tentative de coup de force.