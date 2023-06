"On peut le buter, mais ne le faites pas" : dans les coulisses des négociations entre Wagner et Moscou

Le vassal de Poutine lui a-t-il sauvé la mise ? Trois jours après la rébellion du groupe paramilitaire, les détails sur les tractations entre les deux camps commencent à filtrer. Et le président biélorusse apparait comme le médiateur ayant permis de régler pacifiquement le différend entre Vladimir Poutine et Evgueni Prigojine.

C'est en tout cas ce qui ressort d'une discussion téléphonique, qui a eu lieu samedi matin entre le président russe et son homologue biélorusse. "Vladimir Poutine m'a appelé à 10h10 et m'a informé en détail de la situation en Russie", a raconté ce mardi Alexandre Loukachenko. "Je lui ai suggéré de ne pas se presser. 'Allez, ai-je dit, parlons avec Prigojine et ses commandants.' Ce à quoi il m'a répondu : 'Cela ne sert à rien, il ne veut parler à personne, il ne décroche même pas le téléphone.'"