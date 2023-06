VIDÉO - Après sa rébellion avortée, Wagner continue de recruter en Russie

On n'a sans doute pas (encore) fini d'entendre parler de Wagner. Après avoir fait trembler le Kremlin, et suscité une stupéfaction mondiale, avec sa tentative de coup de force, le groupe Wagner a finalement battu en retraite. En l'échange de garanties du pouvoir en place - notamment l'abandon des poursuites pénales -, Evguéni Prigojine et ses hommes ont abandonné leur projet d'investir Moscou. "Dès le début des événements, des mesures ont été prises sur mes instructions directes afin d’éviter une grande effusion de sang", a affirmé lundi Vladimir Poutine. Le chef d'État a proposé aux "combattants de Wagner qui n’ont pas participé à l’effusion de sang fratricide" de faire un choix : "Poursuivre leur service en signant un contrat avec le ministère de la Défense, rentrer chez eux ou partir pour la Biélorussie", un allié de longue date.