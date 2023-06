Rébellion de Wagner : Poutine dénonce un "coup de poignard dans le dos" qui "peut mener à une guerre civile"

En réaction à cette rébellion du groupe Wagner, le parquet général russe a annoncé l'ouverture d'une enquête pour "mutinerie armée" à l'encontre du groupe entré en rébellion avec ses 25.000 hommes revendiqués, après avoir accusé l'armée régulière d'avoir bombardé ses troupes.

Les autorités ont renforcé les mesures de sécurité à Moscou où le "régime d'opération antiterroriste" a été instauré samedi matin, conséquence directe de la menace de Prigojine qui avait lancé dans un message audio sur Telegram : "On continue, on ira jusqu'au bout" et "nous détruirons tout ce qui sera mis sur notre route".