Rébellion de Wagner : le récit du coup de force d'Evgueni Prigojine

Tenu "continuellement informé", Vladimir Poutine s'est adressé en milieu de matinée, à 10h, sans le nommer, à l'homme qui le défie, promettant de "punir les traitres". Le président russe s'est dressé, l'air grave, contre la "menace mortelle" et le risque de "guerre civile fratricide" posés par le patron de Wagner. "C'est un coup de poignard dans le dos de notre pays et de notre peuple", a-t-il tancé, dénonçant "un crime grave, une fronde armée". "Ce à quoi nous faisons face, ce n'est rien d'autre qu'une trahison. Une trahison provoquée par les ambitions démesurées et les intérêts personnels" de Prigojine. Une rhétorique reprise par ses fidèles, parmi lesquels l'ex-Premier ministre russe, Dmitri Medvedev, le patriarche Kirill et le président tchétchène, Ramzan Kadyrov.