"Situation critique" dans la région russe de l'Oural après la rupture d'un barrage

Un barrage s'est rompu vendredi 5 avril dans une ville de l'Oural, en Russie. Ce qui a provoqué des inondations importantes et une "situation critique".

Les autorités russes sont particulièrement vigilantes à Orsk, ville de l'Oural, deux jours après la rupture d'un barrage entrainant une montée rapide des eaux et des zones inondées. "Une situation critique s'est développée dans la ville d'Orsk", a affirmé le ministre russe des Situations d'urgence, Alexandre Kourenkov, à son arrivée dimanche 7 avril dans cette ville industrielle de plus de 200.000 habitants et proche du Kazakhstan.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent de nombreuses maisons sous une eau marron et des sauveteurs vêtus de gilets de sauvetage s'atteler à sauver des habitants. Les dégâts de la rupture de ce barrage sont donc conséquents, avec plus de 4500 habitations inondées dans la ville et plus de 4000 personnes évacuées vers des centres d'hébergement. La catastrophe est considérée par les autorités comme une "urgence fédérale", permettant de dégager des moyens spéciaux.