Russie / Ukraine : la guerre sur tous les fronts

En revanche, statu quo sur Kiev. Ces images satellites montrent l’interminable colonne de chars russes aux portes de la ville. Depuis quelques jours, les tanks n’ont pas avancé. Une triple offensive menace la capitale ukrainienne et elle semble imminente. En tout, plus de 15 000 Russes encerclent la ville. Difficile pour autant d’avancer. Kiev et ses 839 kilomètres carrés fait huit fois la taille de Paris.