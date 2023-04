Un capitaine de police russe condamné à de la prison pour avoir critiqué la guerre en Ukraine... au téléphone

Pour la première fois depuis le début de la guerre, un homme a été condamné pénalement pour avoir diffusé de "fausses informations" sur le conflit, dans le cadre d'échanges privés. Semiel Vedel, capitaine de police russe, écope ainsi de sept ans de prison et de quatre ans d’interdiction de travailler pour les autorités. Il lui est notamment reproché d’avoir critiqué l’action russe en Ukraine et d’avoir "nié le caractère nazi du régime ukrainien" lors d’échanges au téléphone, selon les termes utilisés par l’accusation et cités par Le Monde.