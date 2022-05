VIDÉO - Russie : un élu communiste se lève pour demander la fin de la guerre en Ukraine

"Nous comprenons que si notre pays ne cesse pas l’opération de guerre, il y aura de plus en plus d’orphelins", a clamé le député Leonid Vassioukevitch (vidéo en tête de cet article). Une initiative qui a valu à l’élu une réprimande publique et l’interdiction, par le gouverneur de la région, de voter lors de cette assemblée.