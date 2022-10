Russie : un présentateur de RT appelle à "brûler" des enfants ukrainiens et se fait virer

De son côté, le journaliste s'est excusé sur les réseaux sociaux, se disant "vraiment gêné". Avant d'ajouter : "Je m'excuse auprès de tous ceux qui ont été stupéfaits par cela" et qui ont trouvé ces propos "sauvages, impensables". "Vous êtes au milieu d'une émission, et vous vous laissez emporter. Et vous ne pouvez pas vous arrêter... J'espère que vous me pardonnerez", a-t-il tenté de se justifier. Le Comité d'enquête russe, en charge des principales investigations dans le pays, a indiqué lundi avoir exigé "un rapport" sur cet incident, à la suite d'un signalement d'un téléspectateur.

Le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kouleba, avait lui appelé dimanche sur Twitter à "bannir RT dans le monde" qualifiant l'intervention d'Anton Krassovski d'"incitation agressive au génocide (...), qui n'a rien à voir avec la liberté d'expression".