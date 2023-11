Une femme politique convoquée après avoir annoncé vouloir se présenter à la présidentielle en Russie

Une femme politique russe indépendante a expliqué avoir été convoquée par le Parquet. Selon elle, cette convocation fait suite à l'annonce de son intention de se présenter à l'élection présidentielle prévue l'année prochaine. Si Vladimir Poutine n'a toujours pas annoncé qu'il comptait se représenter, sa victoire ne fait que peu de doutes.

Elle ne se fait pas d'illusions sur ses chances pour la présidentielle de mars 2024 en Russie. C'est ce qu'a déclaré une femme politique russe indépendante, expliquant entre autres avoir été convoquée par le Parquet après l'annonce de sa candidature. Selon Ekaterina Dountsova, âgée de 40 ans, les procureurs de la ville de Rjev, à 200 kilomètres à l'ouest de Moscou, l'ont convoqué suite à son souhait de se présenter au scrutin et ses critiques contre le pouvoir en place.

Elle s'est vu reprocher le fait que son message a "soulevé des questions, en particulier sur la formulation des sections concernant la guerre et la paix, mon opinion sur le gouvernement actuel et ce qui se passe dans notre pays", a-t-elle expliqué à l'AFP.

"Je suis vraiment une idéaliste"

Près de deux ans après le début de l'assaut russe contre l'Ukraine, Ekaterina Dountsova a notamment estimé sur les réseaux sociaux que la Russie "s'éloignait des droits et des libertés, de l'amour et de la paix, d'un bel avenir". Cette dernière, qui était auparavant journaliste et députée municipale à Rjev, a rappelé que pour avoir une chance de figurer sur le bulletin de vote, elle doit d'abord recueillir 300.000 signatures d'électeurs russes ayant le droit de vote. "Je suis vraiment une idéaliste (...) Je veux croire que c'est la voie à suivre", a-t-elle affirmé mercredi, alors qu'elle en avait "plus de 10.000".

Mais, a-t-elle ajouté, "nous sommes tous bien conscients qu'aujourd'hui, n'importe quel message évoquant l'état de l'opération militaire spéciale (en Ukraine) peut être interprété afin d'engager des poursuites" en justice contre son auteur.

De fait, la quasi-totalité des figures de l'opposition ont été emprisonnées, à l'exemple du militant anticorruption Alexeï Navalny, ou poussés à l'exil. Toute critique des autorités ou de l'armée russe combattant en Ukraine est sévèrement réprimée.

Si Vladimir Poutine n'a toujours pas annoncé qu'il comptait se représenter à la prochaine présidentielle, sa victoire ne fait que peu de doutes, toute opposition réelle à son pouvoir ayant été écartée depuis de nombreuses années. Il a indiqué en septembre repousser à "la fin de l'année" une éventuelle annonce de candidature pour ce scrutin qui pourrait le conforter au pouvoir au moins jusqu'en 2030.