VIDÉO - "Je n'ai pas à me repentir" : le témoignage d'un ancien membre de la milice Wagner sur LCI

Il a quitté Wagner depuis quatre ans, mais il ne considère pas "repenti". Dimanche 25 juin, Marat Gabidullin était l'invité de LCI, au lendemain d'un coup de force impressionnant de la milice privée Wagner sur le pouvoir russe. Selon l'ex-mercenaire, "Prigojine ne cherche pas le poste de Président. Il n'y prétend pas. Ce n'est pas un objectif. Il se pose en leader populaire", a-t-il jugé.

"Je ne pense pas devoir me repentir. Je considère depuis le début que la guerre menée en Ukraine est criminelle. C'est un crime contre le peuple ukrainien, mais aussi contre la Russie. Il met en péril l'existence de l'État russe" tel qu'il est aujourd'hui, a jugé l'ancien membre de Wagner. Et ce, quelques instants après avoir remis en cause l'existence de crimes de guerre commis par les hommes de Wagner sur le sol ukrainien.