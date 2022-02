VIDÉO - Salut nazi au Parlement européen : un eurodéputé suscite un tollé

"Nous ne vous permettrons jamais de nous dire ce que nous devons dire et ce que nous devons faire. Vive la Bulgarie, la Hongrie, Orban, Fidesz et l'Europe des Etats nations", avait auparavant déclaré l'élu du parti nationaliste bulgare VMRO au pupitre de l'hémicycle.

"Un salut fasciste dans le Parlement européen est inacceptable", a tweeté la présidente de l'institution, la Maltaise Roberta Metsola (PPE, droite). "Cela m'offense et cela offense tout le monde en Europe (...) Ce geste fait partie du chapitre le plus sombre de notre histoire et doit y rester".