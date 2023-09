San Francisco : des taxis autonomes accusés d'avoir bloqué les secours

Directement mise en cause, la société Waymo s'est défendue dans un communiqué adressé aux médias américains. Elle nie en bloc toute responsabilité. D'après des images visionnées par le New York Times, l'un des véhicules autonomes a quitté les lieux quelques instants avant que le patient ne soit installé dans l'ambulance. "Dès que la victime a été chargée dans l'ambulance, celle-ci a quitté les lieux immédiatement et n'a jamais été gênée" par le taxi autonome, assure la compagnie.

Une réaction qui n'est absolument pas du goût des pompiers de San Francisco. "Je n'ai pas encore vu Cruise prendre la responsabilité de quoi que ce soit", a réagi la cheffe du service des pompiers Jeanine Nicholson auprès du New York Times.

Cruise est, avec l'entreprise Waymo, l'une des deux sociétés autorisées à faire circuler des taxis autonomes dans les rues de San Francisco. Depuis le mois d'août dernier, elles peuvent même proposer des courses payantes dans toute la ville, de jour comme de nuit. "Le fait que les véhicules autonomes continuent de bloquer l'entrée et la sortie des appels d'urgence est inacceptable", dénoncent les pompiers de San Francisco.