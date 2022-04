Sanctions contre la Russie : peut-on aller plus loin ?

Et pour le reste, allons-nous vers la fin du pétrole et du gaz russe en Europe ? Le gaz et le pétrole représentent 40 % des entrées d'argent en Russie. "Si l'on coupe effectivement les importations de pétrole et de gaz, l'impact sur l'économie russe sera très important. L'impact sur les ressources, sur les recettes à l'exportation de la Russie sera très important, et donc cela va affaiblir le régime russe", estime Jean-Pierre Favennec, spécialiste pétrole et énergie. Sur cette question, les Européens ne sont pas d'accord. Il y a des pays qui dépendent au gaz russe comme l'Allemagne ou la Hongrie qui hésitent à fermer leurs gazoducs. Et les autres, comme la France, plutôt prêts à tourner le dos aux combustibles russes.