Sanctions contre la Russie : Swift, l'arme fatale ?

Pouvons-nous vraiment nous passer des transactions russes ? L'Allemagne hésite. Elle importe plus de 50% de son gaz depuis la Russie, payée via la plateforme Swift. Prudente, elle préconise une "limitation ciblée" de l'accès russe à Swift et de ne pas l'en exclure totalement. Le président ukrainien leur demande d'être plus fermes. Réticence également du côté de la Hongrie, de l'Italie, et de Chypre, eux aussi dépendants en énergie. Au contraire, plusieurs pays dont la France y sont favorables. Pour cause, nous importons notre gaz depuis la Norvège et l'Algérie. La Russie s'est, en tout cas, déjà préparée, mettant de côté l'équivalent de 600 milliards de dollars à la banque centrale. Et selon cette économiste, elle a déjà prévu des stratégies alternatives. Des évaluations sont en cours à la banque centrale européenne et à la commission pour anticiper les conséquences d'une telle section.