Sanctions : l'inquiétude des petites entreprises en France

Comme les cosmétiques, les spiritueux constituent aussi un secteur d'activité qui exporte vers la Russie. Chaque année, cette entreprise normande vend 120 000 bouteilles de Calvados et d'Armagnac sur le marché russe. Mais depuis quelques jours, les commandes sont à l'arrêt. Serge Der Sahaguian, directeur général du groupe "Spirit France", a perdu son plus gros client. Selon lui, les exportations russes représentent 15% du chiffre d'affaires et 25% de la rentabilité de sa société.