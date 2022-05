Sanctions : les proches de Vladimir Poutine vraiment pénalisés ?

En France, les autorités ont déjà saisi 1,1 milliard d’euros d’actifs, notamment des œuvres d’art, yachts et biens immobiliers. Une vingtaine d’appartements et de villas réparties entre Paris, la région lyonnaise et surtout la Côte d’Azur. Tous gelés par Bercy. La mesure est-elle vraiment efficace ? Elle a tout de même une utilité immédiate : s’assurer que les biens ne seront pas vendus pour financer la guerre menée par Vladimir Poutine. En tout cas, c’est un travail de longue haleine qui attend les services fiscaux.