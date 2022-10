Sanibel Island en Floride : l'île coupée du monde

Située tout près du point d'impact de l'ouragan, l'île aux 6 000 habitants a été dévastée. Depuis mercredi, les conditions de vie sont difficiles, plus d'électricité et plus de téléphone. Les autorités les ont déjà prévenues. Ils ne retrouveront pas leurs domiciles avant six mois, voire un an. En attendant, les opérations se poursuivent jusqu'à ce que le dernier habitant de l'île soit mis à l'abri.