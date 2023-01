Obésité : alerte sanitaire et économique en Chine face à l'explosion de la maladie

Le pays compte 17% de jeunes obèses, c'est quatre fois plus qu'en France. Selon les prévisions, en 2030, près de 62 millions de Chinois âgés de 6 à 17 ans souffriront de cette maladie. Un véritable problème sanitaire et économique alors que, selon une étude publiée en septembre dans la revue "BMJ Global Health", l'obésité dans toute sa population a coûté à Pékin près de 259 milliards de dollars en 2019, soit 1,81% de son PIB. En 2060, la maladie pourrait lui coûter 3,06% de son PIB. C'est moins qu'aux États-Unis avec un coût estimé à 705 milliards de dollars en 2019 (3,30% du PIB) mais beaucoup plus que la France où elle a coûté 50 milliards de dollars en 2019, soit 2,39% du PIB.

À l'échelle mondiale, cette maladie, de plus en plus répandue, devrait coûter 3,3 % du PIB de la planète d'ici 2060. Actuellement, elle coûte déjà l'équivalent de 2,2 % du PIB mondial chaque année. La faute, selon le rapport, à l'influence de "priorités sociales et commerciales" et non à "des comportements individuels".