"Sarmat" : le nom très symbolique du nouveau missile hypersonique de Poutine

Les États-Unis ont assuré que cet essai "de routine" ne constituait "pas une menace" pour Washington et ses alliés, alors que Moscou a "convenablement informé" Washington de la réalisation de ce test, conformément à ses obligations relevant des traités sur le nucléaire. Reste que le premier tir d’essai réussi du missile balistique intercontinental RS-28 Sarmat est hautement symbolique. En effet, surnommé "Satan II" par les militaires, cette arme a été nommée d’après un peuple de l’Antiquité qui résidait… dans l’est de l’Ukraine.

"Sarmat ne signifie pas ‘Satan’ en russe, mais le peuple des ‘Sarmates’, un peuple cousin des Scythes, qui résidait entre le Don et l'Oural, donc quelque part dans l’est de l’Ukraine à l’antiquité", détaille sur LCI le journaliste spécialiste des relations internationales, Christian Makarian. Selon lui ainsi, "appeler ce missile le Sarmat, c’est faire appel à l’antiquité pré-slave". Une façon symbolique pour Vladimir Poutine de montrer son attachement à cette région de l’est de l’Ukraine, d’autant que les Russes se revendiquent comme les descendants des Sarmates.

Si l'histoire de ce peuple est encore mal connue, ces guerriers et chasseurs étaient d’excellents cavaliers. Ils auraient résidé vers le Ve siècle avant Jésus-Christ sur une large région entre l’Oural et le Danube, où se trouvent actuellement la Pologne, la Roumanie, l’Ukraine et le Sud-est de la Russie. Les Polonais se revendiquent d’ailleurs également comme des descendants des Sarmates.