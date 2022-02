Sauvetage du petit Rayan : l'insoutenable attente

Selon des médias locaux, les sauveteurs ont détecté un petit mouvement vendredi matin, interprété comme une possible preuve de vie grâce à une caméra glissée au fond du puits. Il mesure 32 mètres de profondeur et seulement 45 cm de large, tellement étroit que pour l'extraire, les secouristes ont creusé un autre accès. Ils en sont dans la phase la plus délicate en train de forer manuellement un tunnel de quelques mètres à l'horizontale pour arriver jusqu'à l'enfant. Une opération risquée dans un sol de roche et de sable qu'ils ont mis du temps à stabiliser.