VIDÉO - Sécheresse : des incendies dévastateurs au Portugal

D'après les images prises par les chaînes de télévision, pompiers et population s'efforçaient de freiner l'avancée des flammes qui menaçaient des localités des communes de Leiria, Pombal, Ourém ou Alvaizere, situées à un peu plus de cent kilomètres au nord de Lisbonne.

Selon les données fournies par le site internet de l'Autorité nationale de protection civile, cinq foyers mobilisaient mardi soir quelque 1.300 pompiers, plus de 300 véhicules et une douzaine d'avions ou d'hélicoptères dans cette même région, au confluent des districts de Leiria et de Santarém.

Dans un pays qui reste traumatisé par les feux meurtriers de 2017, qui ont fait plus de cent morts, le gouvernement a décidé de renforcer la mobilisation des services de secours et d'accroître leurs pouvoirs, en décrétant l'"état de contingence" au moins jusqu'à vendredi.