VIDÉO - Sécheresse en Espagne : la culture des avocats, très gourmande en eau, déjà menacée

Cette agriculture raisonnée reste une exception. Dans les plus grandes exploitations, un seul avocatier peut consommer jusqu'à 180 litres d'eau par jour, soit quatre fois plus qu'un oranger, par exemple. D'où provient toute cette eau ? Raphaël Yus, chercheur en biologie à La Viñuela en Espagne, nous montre de gigantesques bassins artificiels creusés aux pieds des montagnes. Le plus grand bassin de la région de Málaga est presque à sec. "Regardez cette tour, on voit bien, avec la marque jaunâtre, jusqu'où est censée arriver l'eau. Ça serait la capacité maximale du bassin, environ 170 millions de mètres cube. Mais aujourd'hui, il est rempli à moins de 10%", explique le chercheur.

Pour lui, il n'y a pas de doute, l'avocat assèche les sols et l'Andalousie n'a plus les moyens de répondre à la demande. "L'avocat vient de pays où le climat est subtropical, où il fait chaud, et où il pleut beaucoup. Ici, on a aussi des températures élevées, mais on est loin d'avoir autant de pluies. Si on continue de penser que toute l'Andalousie peut fournir l'Europe en avocats, avec le peu d'eau que nous avons ici, notre région va devenir un désert", ajoute l'expert.