VIDÉO - 79 ans après le débarquement de Normandie, le retour des héros américains

Quelques jours avant le départ, nous rencontrons Jack Meyer chez lui, dans l’État de Washington. Au milieu des photos de famille, une carte de la Normandie. En 1944, il avait 21 ans. Une traversée de l'Atlantique, le mal de mer, la peur des bombes allemandes, puis Cherbourg. "On ne pouvait pas accoster à cause de toutes les épaves coulées par les bombardements, donc il a fallu qu'on se jette à l'eau, avec tout notre équipement. Mais on l'a fait", explique Jack en souriant. Son bataillon combat les nazis jusqu'à Munich. À son retour, il ne dira pas un mot de la guerre. Près de 50 années de silence avant de retrouver la fierté. "Votre liberté représente beaucoup pour moi. Parce que beaucoup de mes copains ont donné leur vie pour elle. Pour moi aussi, ça a été très dur", ajoute-t-il.