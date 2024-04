Séisme à Taïwan : des dizaines de personnes toujours piégées dans des tunnels

Les sauveteurs multiplient les efforts ce jeudi à Taïwan pour dégager des dizaines de personnes bloquées sous les décombres. Un grand nombre d'entre elles sont notamment piégées dans des tunnels routiers. D'autres sont coupées du monde, dans des zones très isolées, à l'instar de six mineurs dont le sauvetage spectaculaire a été filmé.

300. C'est le nombre de répliques enregistrées depuis le séisme de magnitude 7,4 qui a frappé ce mercredi Taïwan, le plus puissant sur l'île depuis 25 ans. Au lendemain de la catastrophe qui a détruit des routes et provoqué de nombreux éboulements, les sauveteurs redoublent d'efforts pour dégager des dizaines de personnes toujours bloquées sous les décombres. Au total, les autorités sont en contact avec quelque 600 personnes piégées dans un réseau de tunnels construits dans cette zone de montagnes et de falaises se jetant dans la mer et autres zones isolées.

C'était le cas il y a encore quelques heures de six mineurs coincés dans une carrière de pierre de gypse proche de Hualien, non loin de l'épicentre situé en mer, dont le sauvetage spectaculaire par hélicoptère, que vous montre la vidéo du 13H de TF1 en tête de cet article, a été relayé par le centre des opérations de secours de l'île.

D'importants travaux déjà en cours

Depuis mercredi, les réseaux sociaux sont inondés de nouvelles vidéos et d'images spectaculaires venant des quatre coins de l'île et témoignant de la violence des secousses. Parmi elles, la scène capturée par la caméra d'une voiture montrant le véhicule situé seulement quelques mètres devant être frappé de plein fouet par une pierre aussi grosse que lui.

Si les images sont saisissantes et les dégâts majeurs, Taïwan semble pourtant avoir évité un drame majeur grâce à une bonne préparation aux catastrophes naturelles et aux normes drastiques en matière de construction. À Hualien, la ville la plus touchée, sur la côte est de l'île, un bâtiment en verre penché à 45 degrés après que la moitié de son premier étage s'est effondré est devenu une image emblématique du séisme. Plus d'une centaine de personnes dans la ville ont dormi dehors, fuyant des appartements encore secoués par des répliques, tandis que d'importants travaux étaient en cours pour réparer les routes endommagées et consolider des bâtiments dangereusement inclinés.

Dix personnes ont été tuées et 1.067 ont été blessées, selon un nouveau bilan annoncé par l'agence de gestion des catastrophes, dans le tremblement de terre survenu mercredi.