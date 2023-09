VIDÉO - Séisme au Maroc : "Après l'émotion, il faut passer à l'action", exhorte Arthur sur TF1

"Passé le deuil, c'est la reconstruction qui est importante", a encore prévenu l'animateur qui poursuit : "Quand on parle de ces villages de l'Atlas, il faut penser que l'hiver arrive très vite et qu'il fait très très froid. Et la reconstruction des maisons et l'aide que l'on va pouvoir amener à ces populations va être très importante et urgente". Pour aider au mieux, Arthur a annoncé la création d'un clip pour appeler à la solidarité avec "beaucoup d'artistes et de célérités". Un clip qui sera diffusé sur les réseaux sociaux et les chaînes de télévision, dont TF1.