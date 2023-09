Séisme au Maroc : ce que l'on sait des quatre Français décédés

Invité de nos confrères de BFMTV, l'ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, est revenu sur le profil des victimes. "Malheureusement, entre hier et aujourd'hui, on a appris le décès d'un jeune couple qui était dans une maison à côté de Marrakech qui s'est effondrée", a-t-il poursuivi. Un autre ressortissant français, qui se trouvait avec sa famille dans un village à proximité de l'épicentre du séisme, a lui aussi perdu la vie. Ses proches sont blessés et "soignés". La maison dans laquelle ils se trouvaient, "au sud de Marrakech et à l'est d'Agadir", s'est effondrée. Samedi soir, il avait annoncé sur LCI que la première victime recensée était décédée d'une crise cardiaque pendant les secousses.

Désormais, l'ambassadeur n'exclut pas que le bilan ne s'alourdisse dans les prochaines heures, mais veut se montrer optimiste. "La bonne nouvelle, dans cette tragédie, c'est que les grandes villes que sont Marrakech et Agadir, où se concentre l'immense majorité des touristes français (...) sont aujourd'hui saines et sauves", dit-il.