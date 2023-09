Séisme au Maroc : combien de temps faudra-t-il pour tout reconstruire ?

Le temps est encore à l'urgence, mais la question de la reconstruction s'imposera vite. Plus de 48h après le terrible tremblement de terre au Maroc, le mot "reconstruction" est de plus en plus employé. Que ce soit par les autorités marocaines ou par les dirigeants internationaux qui veulent venir en aide au pays sinistré. Pour l'heure, le montant des dégâts n'a pas encore été chiffré. Une chose est sûre, il faudra du temps pour parvenir à effacer les cicatrices de cette catastrophe. Et ce, alors que des villages reculés ont parfois été quasiment rayés de la carte après le tremblement de terre.

"Une fois que l'on a réglé les problématiques liées aux vies humaines et l'approvisionnement en nourriture, très vite un relogement d'urgence doit arriver", explique Patrick Coulombel, co-fondateur de la fondation "Architectes de l'urgence" sur LCI. "[Il faut] ensuite [essayer de passer] à des habitats permanents. Si on arrive à le faire, c'est le top parce que cela permet d'éviter un trou entre les deux", analyse-t-il. Une étape primordiale, mais loin d'être facile à mettre en œuvre et, surtout, longue.

"Beaucoup de choses peuvent être faites en seulement un ou deux ans, mais pas la totalité. Généralement, il faut cinq ans pour ne plus voir grand-chose" d'une telle catastrophe, raconte Patrick Coulombel. Il estime que pour ne plus rien voir du tout, il faut environ "dix ans". Et ce, en raison de "délais incompressibles".