VIDÉO - Séisme au Maroc : des dizaines de milliers d'enfants sans toit et traumatisés

Depuis ce jour, le village de Talat N'Yaaqoub ne vit que grâce aux dons et à des installations temporaires, comme des multiprises branchées à un groupe électrogène. Moussab va enfin pouvoir charger son téléphone et jouer à un jeu vidéo, comme avant. "Je dors dans la tente la moitié de la journée et sinon, je joue sur le téléphone. J'ai vu un psychologue, on a joué ensemble. Il m'a donné des jouets, un ballon", nous raconte Moussab.

Tout ce qui faisait vivre le village a disparu. La station-service n'existe plus. Une station mobile vient d'être installée. "C'est une bonne chose, ça nous permet d'aller chercher de la nourriture", confie un passant. C'est une aide provisoire et chacun dans le village se demande combien de temps encore elle durera.