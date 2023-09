Séisme au Maroc : l'Algérie ouvre son espace aérien aux vols humanitaires malgré des relations rompues

Selon le dernier bilan provisoire, communiqué par les autorités marocaines, 1037 personnes ont trouvé la mort dans le séisme le plus violent qu'ait connu le royaume chérifien, quand 1204 ont été blessées, dont 721 se trouvent dans un état critique. Plus de la moitié des morts (542) ont été recensées à Al-Haouz, épicentre du séisme et à Taroudant (321) plus au sud, deux zones rurales montagneuses au cœur du Haut Atlas, a précisé la même source. Les opérations de secours se poursuivent, alors que le séisme a provoqué d'importants dégâts matériels.