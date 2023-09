VIDÉO - Séisme au Maroc : l'émotion d'un père qui retrouve son fils sain et sauf après 36 heures sous les décombres

À l'hôpital de Tahannaout, au pied des montagnes de l'Atlas, un père accompagne son fils dans l'ambulance. Le plus jeune vient d'être extrait des décombres après 36 heures passées sous un éboulement. "On a vécu l'enfer, il était sous trois étages pendant tout ce temps", dit son père en larmes dans le reportage en tête d'article. Ce dimanche, les secouristes continuent de sortir des victimes bloquées depuis la secousse qui a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi. Le dernier bilan fait état de 2421 blessés, et il risque de continuer de s'aggraver.

L'hôpital dans cette région proche de l'épicentre n'est pas assez grand pour accueillir toutes les victimes entre ses murs, alors des tentes ont été dressées dans la cour, où les ambulances ne cessent d'arriver. Plus de 200 personnes ont été prises en charge dans ces urgences de fortune, ce dimanche.