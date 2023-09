VIDÉO - Séisme au Maroc : l'inquiétude des Marocains de France, qui essaient "d'agir à distance"

Au lendemain du séisme qui a tué plus de 1300 personnes au Maroc, les près de 2 millions de Marocains qui vivent en France ont dû se contenter de prendre des nouvelles de leurs proches à des milliers de kilomètres de distance. Bouchra El Ouarith, qui habite à Nantes, a eu très peur pour sa petite sœur qui se trouve à Casablanca. "On a envie de prendre un billet pour partir, j'ai regardé deux fois les vols. On a peur, et en même temps on essaie d'agir à distance, et au moins de prendre des nouvelles", témoigne-t-elle dans le reportage en tête d'article. La maison de sa sœur a tremblé, la forçant à se réfugier dehors.