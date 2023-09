VIDÉO - Séisme au Maroc : le ravitaillement arrive parfois "à dos d'âne", témoigne un pompier français sur place

Le temps est précieux et chaque minute compte pour tenter de retrouver des survivants. Plus de 48 heures après le séisme qui a fait plus de 2100 morts au Maroc, les secouristes locaux, appuyés par des équipes étrangères, poursuivent, ce lundi 11 septembre, leur course contre la montre pour secourir les victimes et fournir une assistance à des centaines de sans-abris dont les maisons ont été rasées. Des opérations particulièrement difficiles dans les villages de la province d'Al-Haouz, région rurale la plus touchée par le tremblement de terre, où les habitations se trouvent souvent loin de tout et sont difficiles d'accès.

Un pompier volontaire pour une ONG, parti au Maroc par ses propres moyens et sans aval officiel - le Maroc n'ayant à ce stade par répondu à l'offre d'aide de la France - assure sur LCI qu'on "ne parle plus de routes, mais de pistes qui se sont rétrécies à 50% parfois avec des précipices qui vont jusqu'à une centaine de mètres" pour atteindre certains villages, parfois totalement rasés. Et Christophe Bezzazi d'estimer qu'il "ne faut incriminer aucun pays qui est dans ce genre de situation, parce qu'aucun pays n'est capable de répondre facilement dans ce type de circonstances".