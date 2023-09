VIDÉO - Séisme au Maroc : les maisons en pisé, ces constructions particulièrement vulnérables

"C’est ce qu’on appelle de la maçonnerie non chaînée, c’est-à-dire que ce sont des éléments séparés, comme des morceaux de sucre qu’on empilerait les uns sur les autres", détaille l'architecte et ingénieur Boris Welliachew. "Dès qu’on bouge horizontalement comme dans un séisme, ça bouge comme un château de cartes." Les constructions plus récentes et aux normes, surtout dans les grandes villes, sont soutenues par des ossatures métalliques.

L'ampleur des dégâts matériels n'a pas encore estimé. D'après le cofondateur de l'ONG Architectes de l'urgence, Patrick Coulombel, ces chantiers pourraient représenter plusieurs centaines de millions d'euros. "Ce qui serait bien, ce serait qu’on arrive à refaire ces maisons qui étaient très belles, et en plus bien isolées avec de la terre, et qu’elles soient aussi parasismiques. On sait le faire, on l’a déjà fait. Mais ça va être un problème de moyens", juge-t-il.