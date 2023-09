VIDÉO - Séisme au Maroc : les villages dévastés du Haut Atlas vus du ciel

Des paysages dévastés. Les vidéos filmées depuis le ciel montrent des habitations de terre en ruines, d'autres qui menacent de s'effondrer à la moindre réplique. Le tremblement de terre, de magnitude 6,8, a été le plus puissant jamais mesuré au Maroc et ce dimanche, le bilan dépasse les 2100 morts et les 2400 blessés.

Dans le Haut Atlas, à proximité de l'épicentre, des villages perchés sur le paysage en terrasses sont entièrement détruits. Certains ne sont reliés à la vallée que par une seule route, désormais bloquée par les gravats. Alors comme on le voit dans la vidéo en tête d'article, des habitants complètement isolés font des signes à l'hélicoptère qui les survole pour appeler à l'aide.