Séisme au Maroc : Rabat accepte l'aide de 4 pays "à ce stade", la France pas concernée

Les relations entre Rabat et Paris ne sont pas au beau fixe ces dernières années. Le Maroc reproche notamment à la France de ne pas s'aligner sur les États-Unis et Israël, qui ont reconnu sa souveraineté sur le Sahara occidental, "cause nationale" et territoire disputé. Depuis un demi-siècle, un conflit armé oppose le Maroc aux indépendantistes sahraouis du Front Polisario, soutenus par l'Algérie, dans ce vaste territoire désertique bordant l'Atlantique, aux eaux poissonneuses et aux importantes réserves en phosphates.