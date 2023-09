VIDÉO - Séisme au Maroc : "Toute notre enfance a été marquée par le souvenir traumatique" de 1960, raconte Ruth Elkrief

"Le sentiment de vraiment être touchée au coeur". Sur TF1, sur le plateau de l'émission spéciale diffusée après le séisme meurtrier qui a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi, Ruth Elkrief témoigne de "l'émotion très forte" qui la traverse depuis trente-six heures. Née à Meknès, la journaliste de LCI a quitté le Maroc à l'âge de 14 ans pour venir en France. Une enfance, raconte-t-elle, marquée par les séismes, et notamment celui de 1960 à Agadir, un tremblement de terre qui a fait plus de 12.000 morts, rasé une ville entière, et qui reste aujourd'hui le plus meurtrier jamais enregistré dans le pays.