Séisme en Syrie : le miracle d'un bébé retrouvé vivant, encore attaché à sa mère par le cordon ombilical

En témoigne l'histoire à peine croyable de cette nouveau-née de Jandairis, unique survivante d'une famille, dont tous les autres membres - son père Abdallah Mleihan, sa mère Aafra, ses trois sœurs, son frère et sa tante - ont péri dans l'effondrement de leur immeuble de quatre étages.

"Nous recherchions Abou Roudayna (Abdallah, ndlr) et sa famille, nous avons d'abord trouvé sa sœur, puis sa femme, puis Abou Roudayna, qui étaient regroupés les uns près des autres", a raconté à l'AFP, mardi 7 février, Khalil Sawadi, un proche de la famille, originaire de la région instable de Deir Ezzor, plus à l'est. "Nous avons entendu un bruit alors qu'on creusait (...) nous avons déblayé et avons trouvé cette petite, Dieu soit loué."