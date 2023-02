Séisme en Turquie : de nouveaux survivants sortis des décombres, dont un enfant

Un autre rescapé, un homme âgé de 45 ans, avait été retrouvé vendredi soir, 278 heures après le séisme dans la province de Hatay, à proximité de la frontière syrienne, qui abrite notamment la ville d'Antakya complètement ravagée. Vendredi matin, trois autres survivants avaient été sortis des décombres, dont un adolescent de 14 ans, avaient indiqué les autorités locales.

Selon le dernier bilan officiel du séisme de magnitude 7,8 qui a frappé la Turquie est de 39.672 morts. Les chances de survie sont désormais plus faibles autour de l'épicentre du séisme, plus au nord, dans les régions montagneuses comme Kahramanmaras, et même enneigées d'Elbistan et Adiyaman. Selon les journalistes de l'Agence France-Presse, le thermomètre est descendu pendant la nuit jusqu'à -15°C.