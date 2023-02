VIDÉO - Séisme en Turquie : ce que contient l'hôpital de campagne envoyé par la France

"Il faut aller vite, il y a une vraie urgence à intervenir et la logistique est essentielle. On a réceptionné tout le matériel dans la journée de vendredi, et il a fallu, en 48h, faire le plan de chargement pour conditionner tout ce matériel", ajoute Damien Denisot. L’hôpital de campagne est mis à disposition par le ministère de l’Intérieur et des Outre-Mer à travers la Sécurité Civile française et sera déployé dans la région d’Adiyaman (150 km au nord-est de Gaziantep).