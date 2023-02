VIDÉO - Séisme en Turquie et en Syrie : sous les décombres, des rescapés appellent à l’aide en se filmant

Le bilan s’alourdit inexorablement. Ce mercredi, après que les deux pays ont été touchés lundi par de puissants séismes dans le Sud-Est de la Turquie et le Nord de la Syrie voisine, 11.200 personnes ont péri dans la catastrophe. Ce n'est malheureusement qu'un bilan encore provisoire. 72 heures après le drame, les secours poursuivent leurs efforts, dans un froid glacial, rendant plus dangereuses les opérations et plombant davantage encore les chances de survie de ceux qui ont survécu.