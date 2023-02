VIDÉO - Turquie et Syrie : de nouveaux sauvetages miraculeux au cœur du chaos

Sous les cris de joie d'une foule dense, trois enfants passent de bras en bras, extirpés par les secours de montagnes de gravats. Avec leurs parents, ils ont été sauvés in extremis après l'effondrement de leur immeuble, une prouesse qui sonne comme une victoire contre la fatalité dans ce village syrien de la région d'Idleb. Des images impressionnantes à retrouver dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article.

Depuis le violent séisme qui a ébranlé le pays et la Turquie voisine lundi matin, chaque heure compte pour tenter de sauver des vies, alors que le bilan du drame grimpe déjà à plus de 11.200 morts et s'alourdit d'heure en heure. Les jours passant, l'espoir s'amenuise, mais quelques miracles tiennent en haleine les secouristes.