Séisme en Turquie et en Syrie : Peta envoie des manteaux de fourrure animale aux victimes

Quand une ONG spécialisée dans la défense des droits des animaux livre... des manteaux à fourrure. Depuis dix jours, la Turquie et la Syrie sont endeuillées par le séisme et ses répliques ayant cause la mort de près de 40.000 personnes, selon un bilan toujours provisoire. Ce violent tremblement de terre, l'un des plus dévastateurs depuis un siècle, a suscité l'émoi du monde entier, qui vient au secours des nombreuses victimes. L'association Peta, dont le cœur de mission est de défendre l'éthique dans le traitement des animaux, a également apporté son aide.