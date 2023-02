Née sous les décombres après le séisme en Syrie, "la miraculée de Jandairis" a été adoptée

C'est son oncle, marié à la sœur du père d'Afraa, qui l'avait recueillie dans les gravats dix heures après la catastrophe puis conduite à l'hôpital. "Nous avons entendu un bruit alors qu'on creusait (...) nous avons déblayé et avons trouvé cette petite, Dieu soit loué", avait témoigné auprès de l'AFP ce dernier le 7 février."Elle est probablement née 7 heures après le séisme", avait de son côté précisé le docteur Hani Maarouf, soulignant que le nourrisson pesait 3,175 kilos et était donc né à terme.

Les parents adoptifs d'Afraa, originaires de la région instable de Deir Ezzor, plus à l'est, ont déjà quatre filles et deux fils. "Elle est l'un de mes enfants maintenant, je ne ferai pas de différence entre elle et mes enfants", a déclaré le père adoptif à Associated Press. Et de poursuivre : "elle sera plus chérie que mes enfants parce qu'elle gardera vivante la mémoire de son père, de sa mère et de ses frères et sœurs".