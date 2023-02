VIDÉO - Séisme en Turquie : les images sidérantes des immeubles s'effondrant les uns après les autres

Ébranlée par un séisme terrifiant dont elle a été l'épicentre, Turquie ne compte plus les scènes de chaos. Ce tremblement de terre d'une magnitude de 7,8 a frappé lundi le sud et le sud-est du pays, et a été ressenti à des kilomètres à la ronde dans la région. Il laisse derrière lui près de 6000 bâtiments en ruines et des paysages défigurés. Sur des vidéos tournées par des habitants épouvantés, l'on aperçoit les immeubles s'affaisser comme des châteaux de carte, les uns après les autres, des images impressionnantes à retrouver dans le reportage du 13H de TF1 en tête d'article.

Sur l'une d'entre elles, tournée lundi à Kahramanmaraş, dans le sud de la Turquie, des automobilistes longent in extremis une route au bord de laquelle un bâtiment s'affaisse avant de s'écraser au sol, sous d'immenses vagues de poussière. Dans la même ville, des images de vidéosurveillance permettent d'apercevoir deux autres bâtisses s'écraser en pleine rue, à quelques secondes de décalage, alors que plusieurs passants et une poignée de voitures tentaient tant bien que mal de circuler dans les artères de la ville.