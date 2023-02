Séisme en Turquie et en Syrie : "On va dénombrer plusieurs milliers de morts"

"Là, on est sur un énorme séisme, dont l'ampleur de la catastrophe est probablement telle que des moyens de secours de plein de pays va être nécessaires, pour les secours, mais aussi pour des aides humanitaires et médicales", poursuit-il. Plusieurs pays, dont la France, l'Allemagne, la Grèce, Israël ou encore la Russie et l'Ukraine, ont d'ores et déjà proposé leur aide, tandis que les ONG sont à l'œuvre pour collecter des dons et déploient une aide d'urgence sur place. "Ce qui est très inquiétant, c’est que Gaziantep, ville de 2 millions d’habitants, est un secteur très peuplé", s'inquiète le spécialiste. Cette zone étant "très proche de l’épicentre, on peut craindre le pire. On peut s’attendre à des chiffres très alarmants, c'est une grosse catastrophe".