VIDÉO - Séisme en Turquie : six jours après, des enfants, dont un bébé de 7 mois, sortis vivants des décombres

Six jours après les séismes meurtriers survenus en Turquie et en Syrie, les services de secours s'évertuent toujours à retrouver des rescapés sous les immeubles écroulés et les montagnes de gravats. Entre samedi 11 février et dimanche 12 février à l'aube, plusieurs enfants ont été sauvés des décombres dans le sud de la Turquie.