VIDÉO - Séisme en Turquie et Syrie : quatre jours après, ils attendent toujours les secours

Le froid complique aussi le travail des secouristes. "Le plus grand problème, c'est l'hypothermie. Sous les décombres, il fait chaud. Mais quand on commence à creuser, on crée un courant d'air. Il faut donc faire vite pour sortir les gens", détaille l'un d'entre eux. Au quatrième jour de recherches, les chances de retrouver des survivants s'amenuisent d'heure en heure.