VIDÉO - Séisme en Turquie : Kahramanmaras, ville dévastée

Sur place, chaque survivant compose avec son drame personnel. Seffah et les siens ont fui la Syrie et la guerre. Depuis 48 heures, ils vivent sous une simple bâche. Et lorsque nous leur demandons ce qui est le plus dur, la réponse ne se fait pas attendre : "C'est le froid... Nous n'avons plus de bois pour se chauffer, il n'y a plus d'eau ni d'électricité et on ne peut même pas joindre nos proches".